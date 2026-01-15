Борьбу с вандализмом на автобусных остановках усилили в Подмосковье

Новую форму отчетности внедрили в Подмосковье для борьбы с вандализмом. Она поможет систематизировать и учитывать все нарушения на автобусных остановках.

За последний год в полицию было подано 269 заявлений о вандализме на остановках. Общая сумма ущерба составила 10,4 миллиона рублей. В 15 случаях завели уголовные дела. В четырех случаях нарушителям назначили исправительные работы.

Процесс подачи заявлений и их рассмотрения отслеживают специалисты Мосавтодора.

«Чтобы повысить безопасность и контролировать состояние остановочных пунктов Мосавтодор совместно с Минтрансом Подмосковья и Главным управлением региональной безопасности Московской области в 2025 году обустроили 23 дополнительные камеры системы видеонаблюдения „Безопасный регион“ в местах, где чаще всего происходили акты вандализма», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.

Он добавил, что в 2026 году работу по борьбе с вандализмом продолжат. Так, специалисты актуализируют список мест, где чаще всего выявляют нарушения. После этого рассмотрят вопрос установки дополнительных камер видеонаблюдения.