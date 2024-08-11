Борьбу с «серыми перевозчиками» строительных отходов усилят в Подмосковье
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел еженедельный штаб с главами городских округов региона. Главная тема встречи — разработать план мероприятий по борьбе с автовладельцами, нарушающими правила обращения с отходами.
Инспекторы Министерства совместно с коллегами из ГУРБ Подмосковья регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей, которые оставляют строительные отходы на контейнерных площадках.
«В число лучших муниципалитетов по выявлению „серых возчиков“ вошли — Подольск, Раменский, Истра, Руза и Одинцово», — рассказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.
Всего с начала рейдов в Подмосковье инспекторы выявили 211 правонарушителей, а также изъяли более 30 автомобилей.
Главам городских округов напомнили о главной задаче рейдов — не допустить образования навалов мусора на контейнерных площадках.
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