Борьбу с последствиями непогоды усилили в Сергиево-Посадском округе

В ночь на 1 мая сильный снегопад обрушился на Подмосковье, вызвав массовое падение деревьев и веток, что привело к повреждению десятков автомобилей и обрывам линий электропередачи. В результате более семидесяти населенных пунктов остались без электричества.

Единая диспетчерская служба администрации округа с 2 по 4 мая приняла свыше трех тысяч заявок от жителей. Все экстренные службы работают в круглосуточном режиме, оперативно очищая дороги от поваленных деревьев и восстанавливая электроснабжение.

Основной объем работ приходится на объекты, обслуживаемые компанией ПАО «Россети Московской регион». Координацию действий осуществляет оперативный штаб при администрации Сергиево-Посадского округа, который ежечасно обновляет информацию о восстановлении подачи электроэнергии в населенных пунктах.

Для расчистки проездов к деревням задействованы 10 бригад Сергиево-Посадского филиала Мособллеса. Совместно с управляющими компаниями, пожарными и сотрудниками МЧС продолжается уборка поваленных деревьев и веток с улиц. К ликвидации последствий непогоды активно присоединились и местные жители.