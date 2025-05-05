Борьбу с последствиями непогоды усилили в Сергиево-Посадском округе
В ночь на 1 мая сильный снегопад обрушился на Подмосковье, вызвав массовое падение деревьев и веток, что привело к повреждению десятков автомобилей и обрывам линий электропередачи. В результате более семидесяти населенных пунктов остались без электричества.
Единая диспетчерская служба администрации округа с 2 по 4 мая приняла свыше трех тысяч заявок от жителей. Все экстренные службы работают в круглосуточном режиме, оперативно очищая дороги от поваленных деревьев и восстанавливая электроснабжение.
Основной объем работ приходится на объекты, обслуживаемые компанией ПАО «Россети Московской регион». Координацию действий осуществляет оперативный штаб при администрации Сергиево-Посадского округа, который ежечасно обновляет информацию о восстановлении подачи электроэнергии в населенных пунктах.
Для расчистки проездов к деревням задействованы 10 бригад Сергиево-Посадского филиала Мособллеса. Совместно с управляющими компаниями, пожарными и сотрудниками МЧС продолжается уборка поваленных деревьев и веток с улиц. К ликвидации последствий непогоды активно присоединились и местные жители.
Восстановлением электроснабжения занимаются 21 бригада ПАО «Россети Московской регион». Уже 2 мая были подключены электрогенераторы, что позволило постепенно вернуть горячую воду, свет и отопление в дома жителей. По состоянию на 4 мая без света оставались только четыре населенных пункта.
К утру 5 мая электроснабжение оставалось отключенным в двух населенных пунктах — около 100 человек ждут подключения. Планируется завершить основные ремонтные работы до конца дня, а до 7 мая будут отработаны все индивидуальные заявки граждан.