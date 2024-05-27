Борьбу с незаконными свалками на контейнерных площадках усилили в Лобне

В Лобне подвели итоги благоустройства за выходные. Сотрудники коммунального хозяйства провели уборку парков и скверов, а также привели в порядок контейнерные площадки.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты покрасили контейнерные площадки на улице Советская, Зеленая, Горки Киовские и Павлика Морозова.

Также продолжается борьба с несанкционированными свалками. Вывезен не только бытовой мусор, но и две газели шин для последующей утилизации.

Напомним, что согласно законодательству, шины, потерявшие потребительские свойства, должны быть утилизированы собственниками, которые признали их отходами.

Ежедневно проводится уборка площадей и остановочных пунктов общественного транспорта. В выходные установлено еще девять урн, что значительно улучшило санитарное состояние территории. Всего с начала года установлено 48 урн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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