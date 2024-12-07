Борьбу с незаконными рекламными конструкциями усилили в Домодедове

В городском округе Домодедово продолжается активная борьба с незаконно размещенными рекламными конструкциями. Каждую неделю специалисты выезжают в населенные пункты округа для демонтажа таких щитов, особенно в полях и вдоль трасс, реагируя на заявки местных жителей.

Главный инспектор отдела потребительского рынка и рекламы администрации Домодедова Мария Шапошник отметила, что жалобы жителей поступают на портал «Добродел». Также при выездах мобильной группы специалисты визуально проверяют территорию и фиксируют места с незаконными конструкциями.

В среднем, за месяц удается демонтировать до 30 подобных щитов. Чтобы избежать демонтажа, рекламные объявления должны соответствовать определенным требованиям: иметь привлекательный внешний вид, хорошее техническое состояние и необходимые разрешения. В противном случае конструкции подлежат сносу, который занимает всего несколько минут.

Мария Шапошник также добавила, что жители могут обращаться в отдел по вопросам размещения и установки рекламных щитов. Ненадлежащие конструкции портят внешний вид округа, поэтому приоритет отдается высокотехнологичным рекламным решениям, таким как светодиодные экраны.

Важно отметить, что за незаконное размещение рекламных конструкций предусмотрены штрафы: гражданам грозит взыскание до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — до полумиллиона рублей.