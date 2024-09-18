Борьбу с незаконным выбросом строительных отходов усилили в Воскресенске

В Воскресенске продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Большого прогресса в этой работе удалось достичь благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», которые помогают фиксировать нарушения.

В сентябре одно из таких нарушений было зафиксировано на контейнерной площадке в селе Федино, 5а. Камеры зафиксировали незаконный сброс строительного мусора с автомобиля «Газель». Это нарушение стало очередным напоминанием о запрете выброса строительных отходов на контейнерные площадки.

Напомним, что для жителей Подмосковья существует удобный способ утилизации строительных отходов. На сайте Минэкологии доступен реестр легальных перевозчиков, где каждый может оставить заявку на вывоз мусора. Уже через сутки отходы отправят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставят талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Стоит отметить, что за нарушение правил утилизации строительных отходов предусмотрены значительные штрафы: для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

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