Борьбу с незаконным сбросом мусора из автомобилей усилят в Одинцове

Сообщения о случаях сброса отходов из транспортных средств от жителей Одинцовского городского округа принимаются в разделе «Народный инспектор» приложения «Добродел». Для подачи заявления требуется авторизация через портал Госуслуг.

В сообщении необходимо указать точное место и время происшествия, а также прикрепить фото- или видеоматериалы. На видео должен быть зафиксирован момент сброса мусора с хорошо различимым государственным номером автомобиля нарушителя. Кроме того, закреплена возможность фиксации указанных правонарушений с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Штрафы за сброс отходов составляют: для граждан — до 70 тысяч рублей; для должностных лиц — до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Также в Подмосковье продолжается борьба с несанкционированными навалами отходов вблизи контейнерных площадок.