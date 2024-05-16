Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 21:18 Борьбу с незаконной торговлей усилят в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В городском округе Мытищи прошло совещание, в котором приняли участие заместители главы городского округа Павел Нуштаев и Геннадий Федичев, а также руководители отделов полиции «МВД „Мытищинское“. Главной темой стало пресечение незаконной торговли.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что Мытищи занимают лидирующие позиции в регионе по борьбе с незаконной торговлей благодаря постоянному вниманию к этому вопросу и круглосуточному доступу к камерам «Безопасный регион».

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Так, совместными усилиями сотрудников управления и правоохранительных органов незаконная торговля на станционной площади практически исчезла.

На совещании также обсудили возможность проведения совместных рейдов с полицией для пресечения незаконной торговли и включения адресов, где такие случаи могут встречаться, в ежедневные рейды сотрудников полиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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