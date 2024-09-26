Борьбу с несанкционированными торговыми точками усилили в Серпухове

В городском округе Серпухов продолжается активная борьба с несанкционированной торговлей. Торговля на муниципальной земле без разрешения считается незаконной.

Покупая продукты у частных лиц в неподобающих местах, жители подвергают себя и своих близких значительному риску. Торговля ведется людьми, не прошедшими медицинское освидетельствование и гигиеническое обучение, зачастую с земли или из грязных ящиков, багажников автомобилей. У продукции отсутствуют документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Контроль за производством, доставкой и реализацией таких товаров, а также за здоровьем продавцов, отсутствует.

Вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и УМВД России «Серпуховское» был проведен рейд по проверке законности торговли иностранными гражданами в Городском округе Серпухов. Инспекторы проверили 18 объектов и 28 человек. В результате в восьми местах были выявлены нарушения, 10 иностранных граждан были доставлены в полицию для составления протоколов.

Еще одна важная задача — пресечение незаконной торговли алкоголем вблизи образовательных учреждений в Городском округе Серпухов.

Согласно закону, зона запрета продажи алкоголя около образовательных учреждений составляет 30 метров, но планируется ее увеличение до 100 метров. По итогам проверки в Городском округе Серпухов нарушений не обнаружено.

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