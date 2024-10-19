Борьбу с несанкционированной рекламой усилили в Красногорске

В городском округе Красногорск рекламные щиты на автоприцепах, предлагающие самые разнообразные услуги теперь подлежат эвакуации. Такие конструкции занимают парковочные места, портят эстетический облик города и находятся вне закона.

Исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности Владимир Лукьянов пояснил, что в соответствии с решением совета депутатов, прицепы относятся к транспортным средствам. Они нарушают архитектурно-градостроительный облик нашего города и подлежат эвакуации без исключения.

На данный момент в Красногорске выявлено 40 таких рекламных прицепов, из которых 35 уже убраны с улиц округа. Оставшиеся планируется удалить в течение недели. Владельцам рекламы на колесах, помимо штрафов, назначенных судом, придется оплатить услуги эвакуатора и пребывание прицепа на спецстоянке.