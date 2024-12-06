Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается активная работа по устранению нарушений правил парковки. За прошедшую неделю из жилых районов округа было эвакуировано 422 автомобиля, что позволило муниципалитету занять первое место в Подмосковье по этому показателю.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции совместно с управлением регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области провели рейды в жилых комплексах «Южная Битца», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное». Автомобили, припаркованные с нарушением правил — в зонах действия запрещающих знаков, — были эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе, около 40% эвакуированных автомобилей составили грузовые машины, а примерно 90% всех транспортных средств, отправленных на спецстоянку за неделю, были легковыми. Особое внимание уделяется машинам, которые препятствуют движению общественного транспорта и коммунальной техники.

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