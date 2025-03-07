Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Красногорске

В Красногорске усилили контроль за нарушениями правил парковки и борьбе с брошенными авто. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова сотрудники администрации совместно с полицией провели ночной рейд, направленный на пресечение нарушений, связанных с остановкой и стоянкой большегрузного транспорта вдоль Спасо-Тушинского бульвара.
Кроме того, в округе активно проводятся рейды по выявлению брошенных и разукомплектованных автомобилей. Признаками таких транспортных средств являются отсутствие стекол, бамперов, колес или других ключевых элементов. Эвакуация таких машин осуществляется только после проведения всех необходимых предупредительных мер и судебных решений.
Местные власти подчеркивают важность подобных мероприятий для поддержания чистоты и безопасности на территории города. Подобные проверки станут регулярными, чтобы обеспечить соблюдение порядка на дорогах.
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