Борьбу с нарушениями правил парковки усилили в Красногорске

В Красногорске усилили контроль за нарушениями правил парковки и борьбе с брошенными авто. По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова сотрудники администрации совместно с полицией провели ночной рейд, направленный на пресечение нарушений, связанных с остановкой и стоянкой большегрузного транспорта вдоль Спасо-Тушинского бульвара.

Кроме того, в округе активно проводятся рейды по выявлению брошенных и разукомплектованных автомобилей. Признаками таких транспортных средств являются отсутствие стекол, бамперов, колес или других ключевых элементов. Эвакуация таких машин осуществляется только после проведения всех необходимых предупредительных мер и судебных решений.

Местные власти подчеркивают важность подобных мероприятий для поддержания чистоты и безопасности на территории города. Подобные проверки станут регулярными, чтобы обеспечить соблюдение порядка на дорогах.