Борьбу с брошенными во дворах машинами усилили в Орехово-Зуевском округе

Администрация Орехово-Зуевского городского округа сообщила о выявленных брошенных и частично разукомплектованных транспортных средствах в ходе рейдов. Проверки осуществлялись в соответствии с Положением, утвержденным решением совета депутатов, регулирующим порядок выявления, перемещения, хранения и утилизации бесхозяйного транспорта.

Среди обнаруженных объектов: Ford Fusion, госномер У 441 ВВ 790 (город Ликино-Дулево, улица Калинина, 9/А); Ока без госномера (город Ликино-Дулево, улица Калинина, 10/); Ford Focus, ранее с госномером А 976 КМ 67 (город Орехово-Зуево, улица Ленина, 96/А); Ока, без госномера (деревня Малая Дубна, дом 15).

Владельцам указанных транспортных средств предлагается в течение 10 дней утилизировать автомобиль за свой счет; переместить его с территории общего пользования; подать заявление об отказе от прав собственности.

В случае бездействия транспорт может быть эвакуирован и передан в муниципальную собственность на основании статей 226–228 Гражданского кодекса РФ.

Для разъяснений и консультаций обращайтесь в Управление по делам ГО, ЧС и ТБ администрации округа по телефону: 8 (496) 413-10-60 (доб. 1046, 1054).