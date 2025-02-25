Бонусы и защита от мошенников. Все о преимуществах отказа от бумажных квитанций за ЖКУ

Подмосковье первым в России перешло на электронные платежки за ЖКУ

Московская область первой в России перешла на электронные квитанции за ЖКУ. Начальник службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ Инна Шевченко рассказала 360.ru о преимуществах этого нововведения.

Пилотный проект по отказу от бумажных квитанций стартовал в Подмосковье 17 февраля. Он позволит ежегодно сохранять до 100 тонн древесины. Кроме того, электронные квитанции надежно защищены от мошенников и приходят клиентам быстрее.

Документы перестали приходить в почтовые ящики жителей Московской области, которые дали соответствующее согласие.

Инна Шевченко развеяла некоторые мифы об онлайн-платежках.

«Некоторые думали, что электронный счет не равен бумажному, что он не имеет такой же юридической силы, несет какую-то другую информацию, неполную, может быть», — отметила она.

Однако в действительности документы формируются в единой сети и являются равнозначными.

У жителей Подмосковья также возникали сомнения в надежности защиты сведений в личном кабинете.

«У нас ежедневно делается резервное копирование базы данных. И даже если вдруг произойдет что-то, вся информация у нас останется», — подчеркнула начальник службы корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Она напомнила, что оплачивать коммунальные услуги из личного кабинета очень легко, удобно и выгодно. Более того, после проведения транзакции клиенту предлагают выбрать скидки от партнеров в программе «Коммунальный бонус».