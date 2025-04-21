Большой зал центра культуры в Домодедове откроют после ремонта в мае

Сейчас стройготовность площадки составляет 60%. Рабочие занимаются устройством акустического потолка, монтируют стеновые панели, налаживают системы трансляции, света, звука и пожарной безопасности. Открытие зала для зрителей Домодедова планируют в мае.

В рамках ремонта полностью обновят главную сцену и зрительный зал. Там заменят оборудование, инженерные сети, механику, проведут отделку, для посетителей установят удобные кресла.

Министерство строительного комплекса региона передает, что работы проводятся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.