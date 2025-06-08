Большой Волжский крестный ход прошел в Дубне

Большой Волжский крестный ход начался на истоке Волги в Осташковском округе Тверской области 31 мая. Маршрут проходит по территориям Калининского, Калязинского, Кашинского, Кимрского, Конаковского, Осташковского, Селижаровского, Старицкого районов Тверской области, городов Твери и Дубны Московской области, а также Ржевской епархии.

За плечами участников крестного хода — Ржев, Старица, Тверь, Конаково. Теперь они дошли до Дубны — это единственная остановка в Московской области.

«Сегодня Волжский большой крестный ход объединяет и гостей и жителей, и людей, которые ведут жизнь в согласии с писанием, и тех, кто делает первые шаги. Мы являем единство нашей православной веры», — сказал благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.

В этом году Большой Волжский крестный ход посвящен 25-летию канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также 100-летию со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Дубненский участок, а именно три километра, прошли 1700 человек.