Творческий вечер провели на акции «Ночь искусств» в Дмитрове
В Дмитровском округе прошла «Ночь искусств», собравшая множество участников. Гости смогли насладиться творческими мастер-классами, живой музыкой и танцами.
Мероприятие состоялось в филиале Центрального Дворца культуры «Созвездие» на улице Большевистской.
В этом году для жителей округа подготовили насыщенную программу. Участники перемещались по различным локациям, используя маршрутные листы, и каждый новый этап преподносил яркие впечатления.
Мастера художественных коллективов проводили мастер-классы по живописи, танцам и музыке. Многие гости с интересом принимали участие в творческих заданиях. В конце участников ждал небольшой концерт и фотосессия в оригинальной фотозоне.
«Мы всей семьей побывали на мероприятии и остались в полном восторге. Приятно было видеть, как жители с удовольствием участвуют в таких событиях, » — поделился заместитель главы Дмитровского округа Вадим Антонов
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