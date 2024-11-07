Творческий вечер провели на акции «Ночь искусств» в Дмитрове

Мероприятие состоялось в филиале Центрального Дворца культуры «Созвездие» на улице Большевистской.

В этом году для жителей округа подготовили насыщенную программу. Участники перемещались по различным локациям, используя маршрутные листы, и каждый новый этап преподносил яркие впечатления.

Мастера художественных коллективов проводили мастер-классы по живописи, танцам и музыке. Многие гости с интересом принимали участие в творческих заданиях. В конце участников ждал небольшой концерт и фотосессия в оригинальной фотозоне.

«Мы всей семьей побывали на мероприятии и остались в полном восторге. Приятно было видеть, как жители с удовольствием участвуют в таких событиях, » — поделился заместитель главы Дмитровского округа Вадим Антонов

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