Большой триколор развернули на центральной площади в День флага в Химках

Мероприятие объединило горожан, волонтеров и общественников. Праздничные мероприятия в честь национального символа организовали во всех микрорайонах города.

Акция на главной площади городского округа собрала представителей движения «Волонтеры Подмосковья», Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, военно-патриотического объединения «Сова», сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Центральным событием мероприятия стало растягивание 15-метрового триколора.

«Сегодня, в День Государственного флага России, мы в Химках еще раз показали наше единство и любовь к Родине! Триколор — это символ нашей силы, гордости и веры в будущее России. Вместе мы — непобедимы!» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В рамках празднования для жителей были организованы разноформатные активности, включая концертные программы, мастер-классы и исторические квесты. Традиционно добровольцы распространяли среди прохожих символичные ленточки и флажки.

День Государственного флага Российской Федерации установлен указом президента в 1994 году и отмечается 22 августа.