Большой субботник пройдет в Егорьевске 13 апреля

13 апреля, в воскресенье, скауты-разведчики организуют субботник в сквере на улице Майора Удачина в Егорьевске. Мероприятие проводится совместно с егорьевским экомузеем «МУЗМУС». Сбор участников запланирован на 11:00.
В минувшие выходные в Егорьевске также прошел субботник, организованный местными дорожными службами. Работы проводились на обочинах дорог: убирался мусор, смет и проводился ремонт проезжей части.
Экомузей «МУЗМУС» — уникальное арт-пространство, посвященное экологии и охране окружающей среды. В его экспозиции представлены около 400 экспонатов, изготовленных вручную из переработанных материалов. Музей предлагает интерактивные экскурсии и мастер-классы для посетителей всех возрастов.
Субботник в сквере на улице Майора Удачина — отличная возможность для горожан внести свой вклад в благоустройство родного города и поддержать экологические инициативы.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте