Большой субботник пройдет в Егорьевске 13 апреля

13 апреля, в воскресенье, скауты-разведчики организуют субботник в сквере на улице Майора Удачина в Егорьевске. Мероприятие проводится совместно с егорьевским экомузеем «МУЗМУС». Сбор участников запланирован на 11:00.

В минувшие выходные в Егорьевске также прошел субботник, организованный местными дорожными службами. Работы проводились на обочинах дорог: убирался мусор, смет и проводился ремонт проезжей части.

Экомузей «МУЗМУС» — уникальное арт-пространство, посвященное экологии и охране окружающей среды. В его экспозиции представлены около 400 экспонатов, изготовленных вручную из переработанных материалов. Музей предлагает интерактивные экскурсии и мастер-классы для посетителей всех возрастов.

Субботник в сквере на улице Майора Удачина — отличная возможность для горожан внести свой вклад в благоустройство родного города и поддержать экологические инициативы.