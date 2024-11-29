Экологическая конференция о почве и климате прошла в Серпухове

В Пущино открылась Всероссийская научная конференция, посвященная 120-летию Виктора Абрамовича Ковды. Ученые со всей страны обсуждают современные проблемы почвоведения.

Первая Всероссийская научная конференция «Почва как компонент биосферы: актуальные проблемы в условиях изменений климата» собрала в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения около ста делегатов. Участники представляют научные достижения и вспоминают вклад Виктора Ковды, одного из основателей современного учения о почвах.

Ковда занимался вопросами опустынивания, аридизации и засоления почв, развивал междисциплинарные подходы и организовывал международные проекты. Его труды остаются важной основой для исследований.

Конференция стала площадкой для обмена идеями и опытом. Ученые обсуждают современные методы изучения почв, делятся результатами исследований и укрепляют научные связи.

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