Большой семейный праздник прошел в обновленном парке в Коломне

Обновленный парк 50-летия Октября встретил гостей. Посетители смогли увидеть и оценить, как изменилось это общественное пространство после масштабной реконструкции.

На территории появились новые детские и спортивные площадки, современные велодорожки, лыже-роллерная трасса, а на высоком берегу Оки — смотровые площадки с чудесными видами.

В день официального открытия в парке работали фотозоны и выставки художественного творчества, а на сцене выступили лучшие творческие коллективы Коломны и Озер. Изюминкой дня стал легкоатлетический забег, старт которому дали глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель совета депутатов муниципалитета Николай Братушков. Всем участникам забега на финише вручили призы с символикой проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«Один из самых молодых и самых зеленых парков Коломны в этом году получил новую жизнь. Масштабное благоустройство в парке 50-летия Октября провели благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева. Место, которое любят и ценят сразу несколько поколений коломенцев, сохранило свою уникальную природную красоту. И при этом стало современным, безопасным и комфортным общественным пространством. Оценить перемены предстоит именно вам, жителям. Буду рад обратной связи. И добро пожаловать в парк!» — обратился к гостям праздника Александр Гречищев.