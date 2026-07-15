Большой праздник пожарных пройдет в Раменском округе

Мероприятие организовали в честь 99-летия со дня образования органов Государственного пожарного надзора. Всех желающих ждут 17 июля в центральном парке.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Посетители смогут увидеть современные и ретро-пожарные автомобили, познакомиться с работой сотрудников экстренных служб, принять участие в мастер-классах, викторинах и показательных выступлениях спасателей. Интересно будет и детям, и взрослым, на мероприятии всех угостят солдатской кашей, горячим чаем и бесплатным мороженым. Также запланированы розыгрыши призов и подарки.

«На выставке все желающие смогут вблизи рассмотреть специализированные автомобили и оборудование, которое пожарные используют для борьбы с огнем и при проведении спасательных работ, также можно будет примерить спецодежду и сделать зрелищные фотографии», — отметили организаторы.

Завершится мероприятие концертом с участием группы «Рождество» и популярного шоумена и артиста Виталия Гогунского. Праздник начнется в 11:00. Вход для всех гостей свободный.