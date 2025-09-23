Большой осенний субботник прошел в лесопарке в Ногинске

«Орешник» — любимое место отдыха спортсменов и всех, кто предпочитает активный досуг. На уборку пришли не только спортсмены-лыжники, но и просто неравнодушные жители, как взрослые, так и дети, учащиеся, представители Общественной палаты округа, даже юные футболисты из клуба «Витязь».

Всей большой и дружной командой, а это более 50 человек, очищали лесопарковую зону от поваленных деревьев. Оказали помощь сотрудники городской коммунальной службы МБУ «Благосфера». Работала тяжелая техника. С помощью трактора убирали массивные стволы упавших деревьев, а в дробилке утилизировали упавшие ветви. Также собрали мелкий мусор, который здесь скопился в большом количестве за минувший сезон.

Была проделана огромная работа, чтобы подготовить лесопарк к лыжному сезону, сделать его еще удобнее для тренировок и прогулок.

«Скажу честно и без прикрас: со всеми задачами мы сегодня активно справились! Вместе сделали доброе дело, чтобы наш „Орешник“ оставался прекрасным местом для прогулок и занятий спортом. Спасибо каждому, кто не остался в стороне», — отметила Екатерина Щербакова.