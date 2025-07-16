Большой концертный зал в Домодедове откроют после капремонта в сентябре

Капитальный ремонт большого концертного зала подходит к завершению в городском дворце культуры и спорта «Мир». Общая готовность объекта составляет уже порядка 96%.

В зрительном зале установили 600 мягких кресел, предусмотрены также места для маломобильных зрителей. Система вентиляции исправна, пожаротушения — настраивается.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что основные работы сейчас ведутся на сцене. Специалисты монтируют и налаживают звуковое и световое оборудование, светодиодные экраны. Параллельно производится навеска «одежды» сцены

По словам директора дворца культуры и спорта «Мир» Екатерины Лях, уже прорабатывается репертуар концертного зала и идет подбор профессиональных артистов.

Все работы выполняются по графику, отметила Евгения Хрусталева. Открытие концертного зала запланировано на сентябрь.