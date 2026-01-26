Большой концерт в центральной детской школе искусств прошел в Химках

Преподаватели Центральной детской школы искусств на один вечер стали исполнителями. В зале собрались ученики, их родители, коллеги и все любители искусства.

22 января в ЦДШИ прошел концерт преподавателей «И Мастерство, и Вдохновение». Директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что это мероприятие стало особой гордостью учебного заведения.

Педагоги школы — активные музыканты, участвующие в конкурсах и получающие престижные награды. Концерты мастеров уже стали доброй традицией: они позволяют ученикам увидеть своих наставников на сцене, а жителям — насладиться музыкой высокого уровня.

Программа вечера была насыщенной. Зрители услышали пианистов Александра Дворянова, Карину Коночкину, Александру Неплюеву, Василиссу Беляеву, Петра Аверина, Нину Королеву, Наталью Солуянову, Татьяну Лещевич и Антона Клименкова. Виртуозно звучали духовые: флейта Анастасии Федосеевой, труба Ярослава Ханжова, кларнет Бориса Федосеева. Струнные инструменты представили Анна Роденкова (альт), Елена Кайдановская и Владимир Солуянов (скрипка), Мария Еркина (домра), а также баянист Никита Гладченко. Вокальные номера исполнили Татьяна Духина и Наталья Барбашова. Ведущей вечера была Наталья Фирсанова.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что благодаря таким педагогам и талантливым ученикам школа является флагманом творческого образования не только в Химках, но и в стране. Концерты наглядно демонстрируют высокий уровень творческого потенциала города.

ЦДШИ продолжает оставаться одной из ведущих школ России, сочетая лучшие традиции русской исполнительской школы с современными образовательными методиками. Педагоги регулярно повышают квалификацию у ведущих мастеров и сами проводят мастер-классы для коллег из других городов, делясь уникальным опытом.