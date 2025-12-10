В Центральной детской школе искусств в Химках состоялся масштабный отчетный вечер «Одаренные дети — любимому городу». Победители всероссийских конкурсов и стипендиаты престижных фондов устроили для жителей незабываемое событие, наполненное высококлассным искусством.

Виртуозная игра на инструментах, яркие огни софитов и хореография захватили зрителей.

«В преддверии Нового года этот концерт — наш подарок для всех ценителей искусства. На сцене — наша гордость, наши одаренные дети, которые своим трудом и талантом прославляют Химки на всю страну. Мы счастливы разделить с жителями их успех и подарить всем праздничное настроение», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Программа концерта была насыщенной и разнообразной. Ее открыл образцовый детский хоровой коллектив «Камертон», обладатель гранта губернатора Московской области. Зрители смогли насладиться виртуозными выступлениями гитариста Льва Баскова, лауреата Гран-при Всероссийского конкурса, и юной пианистки Алены Сметаниной, стипендиатки фондов Дениса Мацуева и Владимира Спивакова.

Особое впечатление произвели хореографические номера солистов ансамблей «Улыбка» и «Юность». Победители губернаторского рейтинга Артем Карпов и Алиса Кириллова продемонстрировали высокое мастерство исполнения. Порадовали публику незабываемыми выступлениями домрист Егор Дмитриев, скрипачка и обладательница гранта госпрограммы «Культура и туризм Подмосковья» Ефросинья Бучнева, вокалист Михаил Кауфман, балалаечник Евгений Овчинников и легендарный ансамбль скрипачей «Вдохновение».

«Творческое образование развивает не только талант, но и дисциплину, креативность, умение работать в команде. ЦДШИ — настоящий флагман в этом направлении. В Химках творческому развитию детей уделяется большое внимание, и эту работу активно поддерживают и глава города Елена Землякова, и весь Совет депутатов», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Центральная детская школа искусств Химок стремится оставаться одной из лучших в России. Муниципальный депутат Ирина Спирина выделила, что здесь удачно сочетается бережное сохранение традиций русской исполнительской школы и внедрение инновационных методов обучения. Преподаватели образовательного учреждения регулярно повышают квалификацию у ведущих мастеров и делятся опытом с педагогами из других городов, проводя мастер-классы.