Большой концерт ко Дню музыки пройдет в Химках 1 октября

В Международный день музыки Центральная детская школа искусств Химок распахнет двери для всех ценителей прекрасного. Здесь стартует первый в этом сезоне абонементный концерт детско-юношеской филармонии «День музыки».

На сцену выйдут лучшие воспитанники ЦДШИ — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В их исполнении вечер станет путешествием по музыкальным мирам: от классических инструментальных пьес до вокальных номеров.

«Для нас 1 октября — это один из самых главных и почитаемых праздников. Мы подготовили для химчан по-настоящему яркое и эмоциональное представление. Приглашаем всех разделить с нами радость творчества и зарядиться энергией музыки», — отметила директор школы, депутат Химок Инна Монастырская.

Концерт пройдет 1 октября в 18:00 в Центральной детской школе искусств (улица Чапаева, 6).

ЦДШИ активно участвует в общественной жизни Химок. Творческие коллективы школы выступают на всех значимых городских праздниках и официальных мероприятиях. Кроме того, школа участвует в реализации проекта губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья», внедряя современные образовательные стандарты и создавая площадки для самореализации одаренных детей и молодежи региона.