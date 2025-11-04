Большой этнографический диктант прошел в Химках

Интеллектуальный марафон провели в Химках. Его приурочили ко Дню народного единства.

Мероприятие состоялось в «Тридцать первой школе». Участники должны были за 45 минут выполнить 30 заданий. Они заключались в ответах на вопросы. Все участники получили сертификаты.

Этнографический диктант также можно написать онлайн до 8 ноября на сайте. Правильные ответы опубликуют до 13 ноября.

«Большой этнографический диктант — это уникальная возможность для каждого гражданина страны глубже познакомиться с культурным многообразием России, укрепить гражданское единство и гордость за наше многонациональное наследие. Подобные инициативы важны для формирования взаимопонимания и сохранения традиций наших народов», — добавила активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

Отметим, что этот диктант в России проводят уже 10 лет.