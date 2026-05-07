Большой джазовый оркестр выступил в Майдановском клубе

В клубе «Майдановский» в городском округе Клин прошел яркий музыкальный вечер. Перед жителями и гостями округа выступил Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Артисты представили насыщенную программу, исполнив произведения мировых джазовых музыкантов и произведения Петра Ильича Чайковского в джазовой обработке. В этом году отмечается 186-летие со дня рождения великого композитора.

Особенно запоминающимися стали композиции «Tchaikovsky’s Piano Concerto» Чайковского и Билла Финегана, а также «Arab Dance» Чайковского и Эванса. Оркестр под управлением Петра Востокова также исполнил знаменитые военные песни: «Темная ночь», «Яблочко», «Катюша» и другие.

Разнообразие инструментов — саксофоны, трубы, тромбоны, фортепиано, барабаны, контрабас, гитара, кларнет, флейта и вибрафон — создало неповторимую атмосферу музыкального вечера.

Концерт завершился под громкие аплодисменты и крики «Браво!» и «Молодцы!» из зала.