«Большой достойный путь». Губернатор Подмосковья поздравил МОНИКИ с юбилеем

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского отмечает 250-летие. С юбилеем коллектив медицинского учреждения поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Он отметил, что президент делает все для модернизации медицины, поддерживает развитие новых учреждений и институтов с историей, таких как МОНИКИ, где постоянно обновляется команда и привлекаются новые специалисты.

К поздравлениям также присоединились министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, представители Совета Федерации, Госдумы и других ведомств. В этот день сотрудникам института, включая заведующего отделением кардиохирургии Дмитрия Зыбина, анестезиолога-реаниматолога Федора Глухова, заведующих кафедрами и отделениями, а также медсестер института, вручили награды. Губернатор отметил вклад медиков в развитие института, внедрение инновационных методов лечения и спасение множества жизней.

«Мы знаем, какой большой достойный путь прошел этот центр. Всегда здесь находились люди, которые умели применять, внедрять, использовать все самое умное, технологичное. Тут работало много выдающихся специалистов — что не имя, то легенда. И сегодня каждый человек вносит заметную лепту в спасение людей, в лечение», — отметил Воробьев.

«Сегодня знаменательный день для медучреждения, за плечами которого 250 лет истории — это уникально и для нашей страны, и для мира в целом. Российское здравоохранение имеет не только глубокие корни и традиции, но самое главное — огромные результаты и перспективы. МОНИКИ прошел путь от небольшого госпиталя до научно-образовательного клинического центра, который украшен великими заслугами, и в первую очередь — это спасенные жизни, — подчеркнул Мурашко.

Сегодня в МОНИКИ работают 33 отделения различного профиля и 39 операционных. Здесь проводят уникальные операции, включая трансплантацию почек и печени, пересадку роговицы, сложные вмешательства в кардио-, эндокринной и торакальной хирургии. Особое внимание уделяют лечению опухолей головы и шеи, нейроонкологии и онкоурологии. В институте действует референсный центр, который проводит уникальные исследования и дает «второе мнение» пациентам с онкологическими заболеваниями.

«Сегодня МОНИКИ приумножает лучшие традиции, заложенные предшественниками. Благодаря труду талантливых врачей институт превратился в передовой медицинский кластер. Он объединяет клинический, научный и образовательный центры», — добавил Брынцалов.

В медучреждении трудятся более 2,4 тысячи сотрудников, в том числе почти 100 врачей с учеными степенями и более 120 докторов и кандидатов наук. Ежегодно лечение проходят около 50 тысяч пациентов, ежедневно выполняется около 140 операций, две трети которых малоинвазивные.

«За последние годы благодаря поддержке правительства Московской области, произошло полное переоснащение института. На сегодняшний день все 36 наших клинических подразделений имеют самое современное оборудование, в том числе робототехнику», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

Институт увеличивает количество сложных операций, включая трансплантацию печени и почек, а также пересадку сердца. Для этих целей внедряется современное оборудование: ПЭТ/КТ, роботизированная техника и высокоточные микроскопы.

«Сейчас мы работаем на самом современном медицинском оборудовании. У нас, например, появился уникальный аппарат, который позволяет сканировать в спектральном режиме — с минимальным количеством использования рентгеноконтрастного вещество, с минимальной лучевой нагрузкой», — добавила заведующая рентгенологическим отделением МОНИКИ Софья Дуброва.

Старший научный сотрудник МОНИКИ Алексей Глазков уточнил, что сейчас разрабатывают неинвазивные устройства для диагностики состояния сосудов. С их помощью всего за десять минут можно будет оценить состояние сосудов и не делать ненужных диагностических процедур.