Большинство молодых избирателей в Воскресенске проголосовали дистанционно

Жительница Воскресенска Анастасия Парахина уже не первый раз активно участвует в выборах в своем округе, предпочитая дистанционное электронное голосование. По ее словам, этот формат позволяет удобно и быстро отдать свой голос, даже находясь на рабочем месте.

Она отметила, что голосование на выборах депутатов это возможность изменить свою жизнь и жизнь всего округа. Каждый голос имеет значение, и именно от нашего выбора зависит, как будут решаться важные для нас вопросы: от состояния дорог до образования и здравоохранения.

Напомним, с 6 по 8 сентября в городском округе Воскресенск проходят выборы нового состава муниципального Совета депутатов. Все три дня избирательные участки работают с 08:00 до 20:00, предоставляя жителям возможность выразить свою гражданскую позицию как лично, так и через дистанционное электронное голосование.

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