Жители Химок передали больше тонны гуманитарного груза в зону СВО

За неделю в городском округе Химки собрали и отправили в зону специальной военной операции более ста килограммов продуктов питания и предметов первой необходимости. Участие в организации помощи военнослужащим и жителям новых регионов приняли активисты округа и муниципальные депутаты.

Учителя и медработнки Химок оказали содействие в сборе груза для участников специальной военной операции.

«К нам обратились военнослужащие из минометного батальона. Мы стараемся оперативно реагировать на запросы бойцов и предоставлять самое необходимое. Помогать в тылу — наш долг перед теми, кто защищает страну», — сказала председатель Союза медицинских сестер городского округа Химки Надежда Смирнова.

Сбор гуманитарной помощи в Химках проходит непрерывно. Пункты приема расположены по следующим адресам:

— ул. Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

— ул. 9 Мая, дом № 18Б. График работы: с 9:00 до 18:00.

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