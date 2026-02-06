Больше ста младенцев родились в Дмитрове в этом году

За январь в родильном отделении Дмитровской больницы на свет появились 114 детей. Врачи приняли 111 родов, среди новорожденных — три двойни.

Особым признанием для роддома стало решение семьи из Минска. Они приехали в Дмитров из Белоруссии, чтобы их ребенок родился именно здесь.

«Доверие жителей — лучшая оценка работы наших медиков. Мы гордимся командой и продолжим развивать медицину в округе», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Родители отмечают внимательное отношение врачей, современное оборудование и возможность партнерских родов.

Каждый четверг в роддоме проходят дни открытых дверей. Будущие родители могут прийти в 15:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7, чтобы осмотреть отделение и задать вопросы врачам.