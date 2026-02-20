Больше половины месячной нормы снега выпало за сутки в Лосино-Петровском

Коммунальные службы округа работают в интенсивном режиме: на улицы выведены 26 единиц спецтехники и 86 сотрудников ручной уборки. За сутки выпало более 60% от всей месячной нормы осадков.

Нынешний циклон может побить суточный рекорд 56-летней давности.

В приоритете у дорожных служб — обеспечение проезда по улично-дорожной сети, расчистка подъездных путей к социальным объектам и пешеходных переходов. Специалисты выполняют промежуточное прометание и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. В вечернее и ночное время уборку продолжат 5 тракторов МТЗ-82 и 2 комбинированные дорожные машины.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав обратился к жителям: «Прошу вас проявить понимание и терпение. Также будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах и тротуарах».

Синоптики отмечают, что масштабная уборка требует времени, а нынешний циклон может установить новый рекорд по количеству выпавших осадков. Коммунальные службы продолжат работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий снегопада.