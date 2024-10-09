Больше километра теплосетей обновят в деревне Мизиново в 2024 году

В деревне Мизиново Лосино-Петровского городского округа идет масштабная замена сетей теплоснабжения. Работы ведутся на улицах Гагарина и Молодежная. В общей сложности здесь обновят более 1,5 километров новых труб.

Сейчас специалисты проводят гидравлические испытания. Кроме тепловых сетей, к отопительному сезону готовят и котельную. На объекте жилищно-коммунального хозяйства идет ремонт двух котлов и замена системы химводоподготовки. Как только все будет готово, дома и социальные объекты в деревне начнут подключать к отоплению. Пока же за тепло отвечают две блочно-модульные котельные. Ход работ проверил глава округа Сергей Джеглав.