Больше километра теплосетей обновят в деревне Мизиново в 2024 году
В деревне Мизиново Лосино-Петровского городского округа идет масштабная замена сетей теплоснабжения. Работы ведутся на улицах Гагарина и Молодежная. В общей сложности здесь обновят более 1,5 километров новых труб.
Сейчас специалисты проводят гидравлические испытания. Кроме тепловых сетей, к отопительному сезону готовят и котельную. На объекте жилищно-коммунального хозяйства идет ремонт двух котлов и замена системы химводоподготовки. Как только все будет готово, дома и социальные объекты в деревне начнут подключать к отоплению. Пока же за тепло отвечают две блочно-модульные котельные. Ход работ проверил глава округа Сергей Джеглав.
«Самое главное — надежность теплоснабжения. Мы меняем, по сути, все трассы в поселке и капитально ремонтируем сразу два котла. Второе — это экономия тепловодоресурсов снабжающей организации с точки зрения потерь. Все это предусматривается при капитальном ремонте», — рассказал руководитель муниципалитета.
Помимо деревни Мизиново, капитальный ремонт теплосетей ведется еще на семи участках: в Лосино-Петровском, поселке Свердловский и деревне Корпуса. Работы выполняются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Московской области».
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