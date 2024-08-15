Более 2 миллиардов рублей вернули в бюджет Одинцова за аренду земли

Заседание межведомственной комиссии прошло в администрации Одинцовского округа. На встрече обсудили вопросы погашения задолженности по налогам и арендной плате за землю. С начала года в бюджет удалось вернуть более двух миллиардов рублей.

Обсудить накопившиеся долги пригласили 20 юридических и физических лиц. Общая сумма недоимки превысила 42 миллиона рублей. Во время подготовки к заседанию пятеро должников полностью или частично погасили свои обязательства и перечислили в бюджет пять миллионов 600 тысяч рублей. Остальным недоимщикам рекомендовали выплатить долги до 15 сентября.

Участники межведомственной комиссии — сотрудники Финансово-казначейского управления муниципалитета, Федеральной налоговой службы и Службы судебных приставов, а также депутаты муниципального совета. Благодаря их совместным усилиям в 2024 году в консолидированный бюджет вернули почти 2,1 миллиарда рублей.

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