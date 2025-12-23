Больше 90% дольщиков ЖК Skolkovo One в Одинцове получили ключи от квартир

В жилом комплексе Skolkovo One, расположенном в поселке Заречье Одинцовского округа, завершилась передача ключей дольщикам первой очереди. На данный момент более 90% участников долевого строительства получили доступ к своим квартирам.

К передаче готовы 676 квартир в корпусах № 4, 5 и 6. Дома построены по авторскому проекту Apex Project Bureau и имеют 10 этажей, включая подземный. Здания получили высокий класс энергоэффективности А+, что позволяет снизить расходы на коммунальные услуги на 50–60% по сравнению с обычными домами.

В комплексе предусмотрены улучшенные видовые характеристики — 80% квартир имеют панорамные окна, а для остекления использованы премиальные стеклопакеты. В корпусах установлены современные лифты. Входные группы и лобби выполнены по индивидуальным дизайн-проектам с использованием качественных материалов.