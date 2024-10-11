Больше 70 новых медработников приняли в Одинцовскую областную больницу

Сейчас в Одинцовском округе активно развивается система здравоохранения. Укомплектованность кадрами Одинцовской областной больницы достигла 88%, за сентябрь принято более 70 новых медработников.

Помимо работы с кадрами, продолжается строительство и ремонт медицинских объектов. Среди них хирургический корпус ООБ в Одинцово (65% готовности, открытие в начале 2025 года), стационар в Перхушкове, будущий региональный сосудистый центр (27% готовности, открытие в конце 2025 года), новый консультационно-диагностический центр в Ромашкове (55% готовности, открытие летом 2025 года).

Стоит отметить, что в Звенигороде планируется открыть новый детский стационар на время строительства новой поликлиники.

Также в рамках диспансеризации в 2024 году планируется осмотреть почти 176 тысяч человек, а от гриппа будет привито 188 тысяч взрослых и 49 тысяч детей.

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