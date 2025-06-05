Больше 70 единиц техники будут обслуживать территории Ленинского округа летом

На еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили благоустройство и содержание территорий муниципалитетов региона летом. Так, стало известно, что в Ленинском округе на такие работы направят свыше 70 единиц техники.

К содержанию общественных пространств в Ленинском округе привлекут около 200 сотрудников муниципального учреждения «Благоустройство». Еще 250 человек привлекли дополнительно. Округ будут обслуживать тракторы, мини-погрузчики и машины для полива.

«Совместно с жителями мы определили несколько локаций, где создадим новые комфортные зоны отдыха в этом сезоне. Но не менее важно поддерживать в чистоте и надлежащем техническом состоянии действующие объекты — детские и спортивные площадки, газоны и клумбы, фонтаны и другие объекты благоустройства», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В этом году в муниципалитете обустроят три новые территории для отдыха жителей. Это набережная Нижнего Ащеринского пруда и сквер между домами № 43 и 45 в поселке Развилка, сквер в поселке Измайлово.

«В этих локациях обновим дорожно-тропиночную сеть, проведем освещение, видеонаблюдение, установим скамейки и другие элементы благоустройства, выполним дополнительное озеленение», — добавил начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.