Больше 500 детей из Дмитрова посетили губернаторскую елку в Подмосковье

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Снежная Королева» провели 22 и 23 декабря для детей участников СВО, малообеспеченных или многодетных семей и социальных центров. Спектакли посетили 520 ребят из Дмитрова, рассказали в региональном Минсоцразвития.

В этом году губернаторская елка прошла в формате ледового шоу. Зрителям спектакля рассказали историю Снежной Королевы, Герды и Кая. Каждый почувствовал себя частью действа, где герои боролись со злом во имя дружбы и любви.

«Каждый ребенок смог почувствовать себя частью настоящего чуда, увидеть мир таким, каким он бывает только в мечтах — ярким, добрым и полным радости», — рассказали в министерстве.

Спектакль посетили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники социальных центров и инвалиды.