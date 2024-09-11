Явка на выборах в совет депутатов Одинцовского округа превысила 35%

В Одинцовском округе прошли выборы в совет депутатов. По итогам голосования общая явка с учетом дистанционного электронного голосования превысила 35%.

Такой результат почти вдвое выше, чем на предыдущих муниципальных выборах, которые проходили в сентябре 2019 года. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поблагодарил всех избирателей, участвовавших в голосовании.

«Следующие пять лет развития муниципалитета будет определять новая команда депутатов, которая получила кредит доверия от жителей округа. Хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой и проведением выборов: членов избирательных комиссий, наблюдателей, работников полиции и ответственных сотрудников территориальных управлений», — сказал Иванов.

Выборы прошли без нарушений, за процессом голосования следили больше 1,7 тысячи наблюдателей. Избирательные участки оборудовали камерами видеонаблюдения. По итогам выборов в новом составе Совета депутатов Одинцовского городского округа 35 мест заняли члены политической партии «Единая Россия». Также в совет вошли представители «КПРФ», «ЛДПР», «Партия пенсионеров» и «Зеленые».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».