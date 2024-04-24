Больше 30 тропинок заасфальтируют в Одинцове в этом году | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:53 Больше 30 тропинок заасфальтируют в Одинцове в этом году пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Читать 360 в

«Народные тропы» по 32 адресам обустроят до конца лета в Одинцовском городском округе. Общая площадь новых тропинок превысит семь тысяч квадратных метров.

При составлении плана-графика учитывали локации с большим пешеходным потоком и просьбы жителей. Работы начнутся с 1 мая и продолжатся до конца августа. За это время на дорожках установят бордюрный камень, уложат подстилающие слои и асфальт.

Реклама

Первыми модернизируют пешеходные тропинки во дворах города Голицыно и деревни Малые Вяземы, затем продолжат в селе Жаворонки, а в июле пешеходную дорожку проложат в Звенигороде.

Программа «Пешком» по обустройству пешеходных дорожек во дворах, а также по тропинкам, уже протоптанным людьми, стартовала в Подмосковье в 2021 году. В прошлом сезоне в Одинцовском округе благоустроили 27 «народных троп».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».