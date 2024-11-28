Больше 30 «народных троп» обновили в Одинцовском округе в этом году

«Народные тропы» — часто используемые жителями маршруты — активно благоустраивают в Подмосковье. Вместо того чтобы оставлять дороги в запущенном состоянии, представляющем потенциальную опасность, регион взял курс на их официальное обновление. Например, 32 таких тропы отремонтировали в Одинцовском округе.

Уже 3500 дорожек привели в порядок в рамках ежегодной программы «Пешком», стартовавшей в 2021 году по инициативе губернатора. Только в этом году 497 «народных троп» превратились в удобные и безопасные пешеходные коммуникации.

Эта инициатива позволяет сделать жизнь подмосковных жителей комфортнее и безопаснее. Ведь часто эти «народные тропы» — кратчайший путь к важным социальным объектам: школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта и детским площадкам. Именно такие маршруты приоритетны при выборе объектов для благоустройства в рамках программы. Жители сами могут предложить место для новой пешеходной дорожки, обратившись в администрацию своего округа.

География благоустройства впечатляет: в этом году работы велись в 44 муниципальных образованиях. Лидерами по количеству обустроенных троп стали Электросталь — 44 тропы, Клин — 37 тропы и Одинцовский городской округ — 32 тропы. Однако это лишь часть масштабной программы, направленной на создание комфортной пешеходной инфраструктуры по всему Подмосковью. Стоит отметить, что на 2025 год запланировано благоустройство еще около 450 новых пешеходных дорожек.

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