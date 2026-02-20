Больше 260 тысяч человек побывали в парках Истры в 2026 году

Самым посещаемым стал парк «Фабричный» в Дедовске. Он встретил более 125 тысяч гостей.

Второе место занял Центральный городской парк культуры и отдыха Истры — он привлек больше 35 тысяч человек. Третье место досталась недавно благоустроенным территориям — «Соколиной горе» и «Шишкиному лесу».

Сегодня городской парк — место не только для прогулок. Здесь найдутся развлечения для всей семьи. Например в «Шишкином лесу» обустроена безопасная тюбинг-трасса, где можно арендовать ватрушку. А в лесопарке «Соколиная гора» посетителей ждет лыжня, протяженностью почти три километра и прокат зимнего спортинвентаря.

Также там есть уютные места для пикников и работают кафе. Прогулки на свежем воздухе снижают стресс и позитивно сказываются на физической форме, поэтому парки привлекают все больше посетителей.