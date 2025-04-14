Больше 260 домов отремонтируют в Одинцовском округе в 2025 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел рабочее совещание по вопросу реализации краткосрочного плана программы Фонда капитального ремонта Московской области в 2023–2025 годах. В него включены 268 жилых зданий на территории муниципалитета.

Так в 183 многоквартирных домах отремонтируют кровли, в 99 — внутренние инженерные системы, в 70 — фасады, а в 12 — лифты. Андрей Иванов подчеркнул, что реализация программы имеет огромную социальную значимость. Суммарно во включенных в перечень домах проживают почти 70 тысяч человек.

«Первое, что важно: ответственность подрядчика за срыв сроков. Второе: обеспечение минимальной начальной цены, которая бы не отпугивала потенциальных подрядчиков, а мотивировала их. Третье: упрощенный, но прозрачный и понятный механизм получения средств подрядчиком», — отметил глава округа.

По 237 домам уже заключены контракты, по оставшимся процедуры еще идут. Они должны завершиться до конца весны. Как сообщил заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев, существуют случаи исключения объектов из программы в связи с воспрепятствованием собственников. Основная задача администрации и подрядчика — провести встречу с жителями, все обстоятельно разъяснить, договориться о формате работы и проинформировать, как будут восстановлены полы или стены после капитального ремонта. Самое активное участие в процессе переговоров должны принимать территориальные управления.