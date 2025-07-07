Больше 25 вариантов досуга организовали для пенсионеров из Балашихи

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины, которые уже перешагнули 60-летний рубеж. Для всех участников программы доступны следующие бесплатные активности: утренняя зарядка, ЛФК, настольный теннис, рукоделие, ИЗО, театральная мастерская, танцы, пение, цигун, скандинавская ходьба и многое другое. Также ведется запись на плавание в бассейнах.

Кроме того, участники программы регулярно помогают бойцам СВО, посещают экскурсии по Подмосковью и соседним регионам, а еще выступают на еженедельных концертах клуба.

Отделения клуба «Активное долголетие» в Балашихе располагаются по адресам: улица Свердлова, дом № 9, и улица Новая, дом № 24 в микрорайоне Железнодорожный.

Более подробно ознакомиться с расписанием занятий можно на портале «Активное долголетие». По всем вопросам следует звонить по номерам: +7 (495) 523-81-55 и +7 (495) 522-44-37.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей.