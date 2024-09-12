Более 200 подъездов отремонтируют в Одинцове к концу года

Жители многоквартирных домов увидят новые стены и лестничные площадки в своих домах. Уже в этом году в Одинцовском округе будут отремонтированы 204 подъезда в многоквартирных домах.

Сейчас уже 43 подъезда находятся на стадии ремонта. Завершить благоустройство планируют до 15 октября. Процесс и скорость ремонтных работ оценили на еженедельном совещании главы муниципалитета.

«В перечень работ, которые проводят в подъездах, входят замена оконных блоков, ремонт или замена напольного покрытия, окраска стен и потолков, замена почтовых ящиков и светильников, ремонт или замена входных и тамбурных дверей, ремонт электрики и слаботочных систем», — рассказал начальник отдела муниципального жилищного контроля Владимир Романов.

Ремонт еще 90 подъездов начнут в ближайшее время и завершат до 1 декабря этого года. Глава Одинцовского округа сообщил, что необходимо провести работы в преддверии наступающего сезона холодов.

«Значительная часть ремонтов приходится на позднюю осень. Нужно исключить как риск размораживания подъездов, так и дискомфорт жителей. Особенно в случаях замены входных дверей и оконных блоков», — добавил Андрей Иванов.

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