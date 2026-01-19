Больше 1000 человек стали участниками крещенских купаний в Волоколамске

Организованные крещенские купания в муниципалитете начались вечером 18 января. В течение ночи окунулись в купели более тысячи жителей и гостей округа.

Для крещенских купаний в Волоколамском округе подготовили два официальных места — в селах Теряево и Спирово. Там оборудовали купели, подходы к воде и освещение. Особое внимание уделили вопросам безопасности и комфорта участников. На местах дежурили сотрудники МЧС, медицинские бригады и волонтеры. Для верующих организовали пункты с горячим чаем и выпечкой.

Люди приходили искупаться целыми семьями. Многие специально приехали в Волоколамский округ из Москвы и других округов Подмосковья.

«Я уже несколько лет приезжаю в Спирово на Крещение, чтобы искупаться. Нравится, как здесь все оборудовано, и место очень красивое. Ощущения после проруби — не передать словами!» — поделилась впечатлениями москвичка Елена Захарова.

19 января крещенские купания продолжаются. Жителей и гостей округа просят использовать только официально оборудованные места, где обеспечены порядок и безопасность.