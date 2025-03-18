Больше 10 тысяч обращений за неделю поступило в Систему-112 в Одинцове

Более 10 тысяч 100 запросов от граждан поступило в Систему-112 Одинцовского округа за минувшую неделю. Основная часть обращений касалась вызова скорой медицинской помощи, полиции и пожарных служб.

Так, жители больше 3900 раз вызывали врачей, 1271 раз — полицию и службы государственной инспекции безопасности дорожного движения. Также зафиксировали 139 обращений к пожарным и 320 — к газовым службам.

Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы напоминают о том, как до приезда пожарных правильно тушить различные виды возгораний в домашних условиях. Например, если загорелась неисправная проводка или электроприборы, применение воды может привести к удару током. Перед тем как попытаться потушить огонь, обязательно отключите устройство от электросети.

Если загорелось масло, поливать его водой нельзя, так как это может вызвать взрыв или усилить пламя. Лучше воспользоваться огнетушителем или накрыть горящее место плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода.

Если вы или ваши близкие оказались в опасности, не ждите, а немедленно звоните в службу спасения по номеру «112» или воспользуйтесь мобильным приложением «112 Московской области».