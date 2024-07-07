Больше 10 нелегальных точек торговли закрыли в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Сотрудники полиции вместе с отделом содержания территории провели рейд по несанкционированным торговым точкам в микрорайоне Южный в Балашихе. Такие проверки проходят ежегодно с 1 апреля по 1 ноября.

Выявляют нарушителей с помощью системы «Безопасный регион».

«Сотрудники управления имеют право только на озвучивание устных требований о прекращении коммерческой деятельности. Сотрудники полиции уполномочены составлять протокол в рамках Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сотрудники административной комиссии, отдела содержания территории администрации, наделены полномочиями по работе в рамках Кодекса Московской области об административных правонарушениях», — сказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Мария Проценко.

За один рейд комиссия проверила более 30 точек торговли. Из них 10 павильонов закрыли, там отсутствовали документы на право продажи товаров.

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