Больше 10 нелегальных точек торговли закрыли в Балашихе

Сотрудники полиции вместе с отделом содержания территории провели рейд по несанкционированным торговым точкам в микрорайоне Южный в Балашихе. Такие проверки проходят ежегодно с 1 апреля по 1 ноября.

Выявляют нарушителей с помощью системы «Безопасный регион».

«Сотрудники управления имеют право только на озвучивание устных требований о прекращении коммерческой деятельности. Сотрудники полиции уполномочены составлять протокол в рамках Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сотрудники административной комиссии, отдела содержания территории администрации, наделены полномочиями по работе в рамках Кодекса Московской области об административных правонарушениях», — сказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Мария Проценко.

За один рейд комиссия проверила более 30 точек торговли. Из них 10 павильонов закрыли, там отсутствовали документы на право продажи товаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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